Cinco anos após o tsunami #MeToo. A vida dos principais acusados

O movimento #MeToo irrompeu há cinco anos como uma onda que se agigantou até se transformar num tsunami que parecia destinado a varrer da face da terra mediática todos os agressores que se aproveitavam de uma posição de superioridade no local de trabalho para abusar de mulheres, as primeiras a falar, homens e adolescentes. Políticos, comediantes e atores, alguns consagrados, foram levados pelas águas revoltas do movimento que despertou em outubro de 2017, mas enquanto alguns foram levados pela maré outros não sofreram mais do que uns salpicos. Entretanto secos.

Cinco anos depois do despertar do #MeToo, um movimento dedicado a expor as agressões sexuais e do assédio no local de trabalho, alguns dos acusados recuperaram as carreiras, outros apenas a vida, poucos estão a cumprir pena. O detido mais emblemático, o poderoso produtor cinematográfico Harvey Weinstein, acusado de receber as atrizes em quartos de hotel apenas com um roupão semivestido, está a cumprir pena de prisão em Nova Iorque a aguardar julgamento noutro caso, na Califórnia.

O cantor R Kelly, que havia sido considerado inocente das acusações de pornografia infantil em 2008, voltou à barra dos tribunais em 2019, ainda a pandemia germinava algures num mercado chinês; foi condenado já este ano por abuso sexual, com o tribunal a dar crédito às acusações de várias mulheres. Cumpre pena também em Nova Iorque, enquanto aguarda o desenrolar de outros processos no Illinois.