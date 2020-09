Cinco armas da saga James Bond foram furtadas e a polícia pede ajuda para as encontrar

JN/Agências Hoje às 17:50 Facebook

A Scotland Yard pediu esta segunda-feira informações para tentar encontrar os criminosos que roubaram cinco armas da saga James Bond há seis meses. Os roubos aconteceram no Norte de Londres.

No dia 23 de março, à noite, enquanto o Reino Unido estava em confinamento devido à pandemia da covid-19, as armas foram roubadas do seu proprietário em Enfield. Embora os ladrões tenham sido vistos pelos vizinhos, conseguiram escapar antes que a polícia chegasse ao local.

O roubo: duas pistolas "Beretta", uma "Cheetah" e outra "Tomcat", uma "Walther PPK", um revólver "Smith e Wesson 44 Magnum" e outra pistola "Lama", que apareceram nos filmes do agente 007, "Die Another Day" ("Morre Noutro Dia"), "A View to a Kill" ("Alvo em Movimento") e "Live and Let Die" ("Vive e Deixa Morrer").

Uma dessas armas, a pistola "Lama", foi encontrada em abril, enferrujada, num campo próximo de uma estação de comboio em Essex. As outras, algumas peças únicas, não foram encontradas.

O revólver "Magnum" é o único no mundo totalmente cromado, a "Walther PPK" é a última usada por Roger Moore na cena de "A View to a Kill", em que a atriz Grace Jones é atirada da Torre Eiffel, em Paris, de paraquedas.

Um dos responsáveis pela investigação, Paul Ridley, disse em nota de imprensa que as armas roubadas "são muito reconhecíveis" e "com absoluta certeza" seriam identificadas "pelo público ou por quem as propusesse para compra".

Ressalta também o "valor sentimental" que estas armas tinham para o dono.

A polícia divulgou imagens de câmaras de vigilância, onde se vê um veículo pouco antes do assalto, um carro de cor cinzenta da marca Vauxhall.

Os criminosos foram descritos como três homens com sotaque da Europa de Leste, estavam mascarados e vestidos com roupas escuras.