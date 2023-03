Cinco detidos por sequestro e assassínio de norte-americanos no México

JN/Agências Ontem às 22:40 Facebook

As autoridades mexicanas anunciaram, esta sexta-feira, a detenção de cinco suspeitos de envolvimento no sequestro, há uma semana, de quatro cidadãos norte-americanos e no assassínio de dois deles em Matamoros, no nordeste do México.

Trata-se de cinco homens que presumíveis membros do Cartel do Golfo (CDG) terão abandonado na quinta-feira numa rua de Matamoros, acusando-os de terem levado a cabo o sequestro sem a autorização dos seus chefes dentro daquela organização criminosa, precisou uma fonte do ministério público citada pela agência de notícias francesa AFP.

Já antes, o procurador do Estado mexicano de Tamaulipas, Irving Barrios, tinha indicado na rede social Twitter que tinha "executado um mandado de captura de cinco pessoas ligadas aos acontecimentos de 03 de março em Matamoros, pelos crimes de sequestro agravado e de homicídio voluntário".

Na quinta-feira, a imprensa local noticiou, sem confirmação oficial, que o Cartel do Golfo tinha divulgado uma carta com um pedido de desculpas pelo sequestro e pelos dois homicídios e entregado os alegados autores às autoridades.

Até agora, o ministério público mexicano tinha apenas dado conta da detenção de um único suspeito, que estava de guarda perto das pessoas sequestradas.

Os quatro cidadãos norte-americanos tinham atravessado a fronteira numa carrinha de passageiros branca com matrícula da Carolina do Norte, antes de serem alvejados a tiro por homens armados na cidade fronteiriça de Matamoros. As autoridades mexicanas rapidamente referiram a hipótese de se tratar de um "mal-entendido".

Dos quatro norte-americanos sequestrados, dois foram mortos e dois foram encontrados mais tarde, um com ferimentos de bala e o outro ileso, nos arredores de Matamoros. Uma transeunte mexicana foi também morta a tiro pelos membros do CDG.

Os cadáveres dos dois norte-americanos mortos foram na quinta-feira devolvidos aos Estados Unidos, indicaram as autoridades mexicanas.