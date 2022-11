Cinco mortos e 18 feridos em ataque a bar gay nos EUA

JN Hoje às 10:07, atualizado às 11:59 Facebook

Twitter

Partilhar

Pelo menos cinco pessoas morreram e 18 ficaram feridas, num bar gay de Colorado Springs, EUA, quando um atirador entrou no espaço a disparar, na última noite.

O suspeito ficou ferido e foi detido pelas autoridades, com a ajuda de clientes do bar. O ataque ocorreu no dia em que se assinala o Dia Internacional da Memória Transgénero, que recorda as pessoas assassinadas devido a transfobia.

PUB

"É com um coração pesado que tenho de vos dizer que tivemos um tiroteio num clube local esta noite", disse a porta-voz da polícia Pamela Castro. "Temos 18 feridos e cinco falecidos". Esse número está sujeito a alterações à medida que a investigação continua", alertou.

Castro disse que a polícia recebeu uma chamada de emergência pouco antes da meia-noite de sábado (6.57 horas de domingo em Portugal), dizendo que havia um atiradoro num clube local, o Club Q.

Equipas médicas e agentes responderam à chamada e localizaram o suspeito no interior do bar. O Club Q escreveu uma mensagem no Facebook a dizer que "está devastado pelo ataque sem sentido à comunidade".

"Agradecemos as reacções rápidas de clientes heróicos que subjugaram o atirador e puseram fim a este ataque de ódio", pode ainda ler-se na mensagem.