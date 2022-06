Cinco mortos e 500 feridos em desabamento de bancada durante tourada

JN/Agências Hoje às 22:47 Facebook

Twitter

Partilhar

Pelo menos cinco pessoas morreram e 500 ficaram feridas depois de uma bancada de uma praça de touros ter desabado, em Tolima, Colômbia. O incidente ocorreu durante a corrida tradicional, realizada durante as celebrações do San Juan, chamada de "corraleja", onde os civis enfrentam touros.

O governador de Tolima, Ricardo Orozco, assegurou à emissora Blu Radio que a tragédia de hoje provocou até agora cinco mortos, dos quais um menor.

"Lamentamos profundamente o sucedido na nossa praça de touros Gilberto Charry, quero pedir aos cidadãos que estão na praça de touros que por favor se retirem, os organismos de controlo estão a responder à emergência e os feridos já foram levados para os hospitais", escreveu, por sua parte, o autarca de El Espinal, Juan Carlos Tamayo.

Espero que todas las personas afectadas por el derrumbe de la plaza de El Espinal puedan salir airosas de sus heridas.



Esto ya había sucedido antes en Sincelejo.



Le solicito a las alcaldías no autorizar más espectáculos con la muerte de personas o animales. pic.twitter.com/dMAq6uqlKX - Gustavo Petro (@petrogustavo) June 26, 2022

O Presidente eleito da Colômbia, Gustavo Petro, afirmou na rede social Twitter: "Espero que todas as pessoas afetadas pelo desabamento da praça de El Espinal possam recuperar das suas feridas".

Terrifying video emerging from Colombia tonight where a grandstand collapsed during a bullfight in El Espinal, with local reports of several deaths and possibly hundreds injured (from WRadioColombia) pic.twitter.com/Whn8Fz7ugn - Manuel Bojorquez (@BojorquezCBS) June 26, 2022

Entre os feridos estão crianças, homens, mulheres e idosos que assistiam ao evento.