Cinco mortos e 60 feridos em acidente nos EUA

Pelo menos cinco pessoas morreram e dezenas ficaram feridas hoje num acidente que envolveu vários veículos numa estrada na Pensilvânia, nos Estados Unidos, segundo a concessionária da rodovia.

O porta-voz da empresa Pennsylvania Turnpike, Carl DeFebo, disse, numa mensagem publicada na rede social Twitter, que o acidente envolveu um autocarro de turismo, dois camiões pesados e veículos de passageiros.

DeFebo referiu à agência de notícias Associated Press (AP) que o médico legista do condado de Westmoreland confirmou cinco mortes e acrescentou que pelo menos 60 pessoas foram hospitalizadas com ferimentos.

O acidente aconteceu no condado de Westmoreland, a cerca de 50 quilómetros a leste de Pittsburgh, e provocou o encerramento da estrada num troço de 140 quilómetros entre New Stanton e Breezewood, segundo o porta-voz.

É provável que haja "um encerramento prolongado" da rodovia, disse DeFebo no Twitter.

O autocarro de turismo tombou de lado, declarou ainda o porta-voz ao jornal The Tribune-Review, acrescentando que investigadores do Conselho Nacional de Segurança em Transportes foram chamados ao local.

A previsão do Serviço Nacional de Meteorologia para o Condado de Westmoreland para o início do dia de hoje indicava precipitação ligeira e baixas temperaturas para a localidade.

DeFebo disse à AP que era "prematuro" dizer que o mau tempo foi uma causa do acidente.