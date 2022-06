Cinco mortos e dois desaparecidos em queda de helicóptero em Itália

JN/Agências Hoje às 15:23 Facebook

Twitter

Partilhar

As autoridades italianas encontraram este sábado cinco corpos e procuram duas pessoas desaparecidas na sequência da queda, na quinta-feira, de um helicóptero no monte Cusna, nos Apeninos Setentrionais.

No total, sete pessoas estavam a bordo do helicóptero que caiu, o piloto italiano e seis empresários - quatro turcos e dois libaneses -, que haviam viajado para Itália para conhecer a atividade das empresas italianas no norte do país, informou a imprensa local.

O helicóptero havia descolado na quinta-feira da cidade de Luca e dirigia-se para a área de Treviso quando o piloto perdeu o controlo nos Apeninos, provavelmente devido a uma forte tempestade, segundo as autoridades italianas.

Foi um caminhante que deu o alarme às equipas de salvamento quando encontrou os restos do dispositivo acidentado, sublinham as mesmas fontes.