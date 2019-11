Cinco mortos e três feridos em incêndio de prédio num bairro de migrantes

Hoje às 19:12 Facebook

Cinco pessoas morreram num incêndio num prédio de 24 andares, situado num bairro de migrantes em Minneapolis, estado norte-americano de Minnesota, com um responsável oficial a relatar uma situação "horrenda".

A causa deste incidente no bairro Cedar-Riverside, uma região de Minneapolis conhecida como Little Mogadishu (Pequena Mogadíscio) devido aos numerosos migrantes somalis aí instalados, não foi conhecida no imediato.

Três outras pessoas ficaram feridas e estavam a receber tratamento em hospitais locais. Um dos bombeiros que combateu o incêndio sofreu ferimentos ligeiros.

O edifício está inserido num complexo habitacional designado informalmente "Os Cedros". Um porta-voz da Autoridade de habitação pública da cidade disse que este complexo habitacional integra 191 apartamentos, todos com apenas um quarto ou estúdios.

Um responsável dos bombeiros disse que quatro das vítimas foram localizadas no 14.º andar e outra nas escadas, mas disse não saber se eram familiares ou provenientes do mesmo apartamento.