Cinco mortos em tiroteio numa casa no Texas

Cinco pessoas foram mortas num tiroteio que aconteceu, na noite de sexta-feira, numa casa no sudeste do Texas.

Quatro pessoas foram declaradas mortas no local do tiroteio em Cleveland e a quinta morreu num hospital, informou o gabinete do xerife do Condado de San Jacinto, citado pela agência de notícias Associated Press (AP).

O tiroteio ocorreu por volta das 22.30 horas de sexta-feira a cerca de 72 quilómetros a nordeste de Houston.

Segundo a cadeia de televisão ABC News, foi usada uma espingarda no tiroteio, não tendo sido efetuadas quaisquer detenções. Também não foi divulgado até ao momento mais pormenores sobre o tiroteio ou as vítimas.