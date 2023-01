Cinco suspeitos de tráfico de pessoas detidos pela polícia italiana

JN/Agências Hoje às 15:19 Facebook

Twitter

Partilhar

A polícia italiana anunciou a detenção de cinco suspeitos de tráfico de pessoas sob as acusações de conspiração criminosa, auxílio e cumplicidade em imigração ilegal agravada, tortura e sequestro com o propósito de extorsão no tratamento de migrantes.

Segundo a Delegação do Combate à Máfia de Palermo, na Sicília, os mandados de detenção foram emitidos na passada terça-feira e visam três cidadãos do Bangladesh e dois do Sudão.

Os cinco indivíduos tinham desembarcado na ilha de Lampedusa a 26 de dezembro passado e estão envolvidos, segundo as autoridades italianas, no transporte ilegal de migrantes através da rota do Mediterrâneo Central, uma das rotas migratórias mais mortais, que sai da Líbia, Argélia e da Tunísia em direção à Europa, nomeadamente aos territórios italiano e maltês.

PUB

Segundo reporta a agência noticiosa italiana Ansa, alguns migrantes denunciaram a violência a que foram alegadamente submetidos durante o período em que permaneceram num chamado "abrigo seguro" na Líbia, antes de serem colocados em embarcações, na sua maioria precárias, que os levaria até à Sicília.

A Líbia é um país imerso num caos político e securitário desde a queda do regime de Muammar Kadafi em 2011 e tornou-se num terreno fértil para as redes de tráfico ilegal de migrantes e situações de sequestro, tortura e violações.