Círculo íntimo de Putin aperta-se. Purga em curso?

Relatos vindos do Kremlin sugerem que Vladimir Putin estará a realizar uma purga no seu círculo íntimo. O ministro da Defesa "desapareceu" durante quase duas semanas. Um dos principais conselheiros do presidente fugiu da Rússia. E, desde o início da guerra, já morreram ou foram afastados 13 generais. O círculo íntimo de Putin aperta-se cada vez mais.

O "desaparecimento" do ministro da Defesa a meio da maior operação militar em décadas não passou despercebido. Sergei Shoigu, de 66 anos, é tido como um dos homens mais próximos de Putin. Não era visto desde 11 de março.

Na semana passada, o Kremlin garantiu que Shoigu, o presidente e o Conselho de Segurança Permanente tinham discutido "o progresso da operação especial na Ucrânia". Porém, ao contrário do habitual, não foram divulgadas fotos ou vídeos do encontro e o ministro não foi citado uma única vez no comunicado oficial.