Cirurgiões terminam operação cardíaca com hospital em chamas

JN/Agências Hoje às 17:36 Facebook

Twitter

Partilhar

Cirurgiões russos realizaram uma façanha, na sexta-feira, ao terminarem uma cirurgia cardíaca de peito aberto num hospital em chamas, em Blagoveshchensk, uma cidade no extremo leste da Rússia.

"Não podíamos interromper a operação. Tínhamos que salvar a pessoa e tudo com alto nível de exigência A operação foi concluída completamente e sem dificuldades", afirmou o cirurgião Valentin Filatov, ao canal de televisão Rossiya 24.

O fogo no hospital especializado em doenças cardíacas em Blagoveshchensk forçou a evacuação do espaço, mas os cirurgiões que estavam a trabalhar decidiram ficar até ao final da operação de peito aberto. "Não houve momentos de pânico", garantiu a enfermeira Antonina Smolina, da equipa cirúrgica.

Para os médicos poderem continuar a operar, foi instalado um cabo elétrico do exterior que fornecesse energia aos equipamentos e os bombeiros usaram ventiladores para retirar o fumo do local. Após a operação, a equipa médica deixou o edifício em chamas e o paciente foi transferido para outro hospital da cidade. O fogo foi controlado sem registo de vítimas. Cerca de 60 pacientes foram retirados do local pelos serviços de emergência.

Dezenas de pacientes foram retirados do edifício, mas uma equipa cirúrgica Foto: AFP

"O controlo do incêndio foi complicado pelo facto de o fogo estar ativo em toda a superfície do telhado, ou seja, 1.600 metros quadrados", explicou Konstantin Rybalko, vice-diretor do Serviço de Situações de Emergência da região.

As autoridades municipais anunciaram que vão homenagear a equipa médica e os bombeiros.