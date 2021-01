Clientes vacinados contra a covid-19 recebem descontos em restaurantes no Dubai

B.S. Hoje às 14:45 Facebook

Twitter

Partilhar

O Dubai iniciou uma nova campanha de vacinação na luta contra a covid-19 e todos os clientes vacinados são agora presenteados com descontos entre os 10% e os 20 % em restaurantes.

Os panfletos com a frase "Spread love, not Rona" ("Propaga o amor, não a covid-19") espalharam-se pelos meios de comunicação social para dar a conhecer a nova campanha de vacinação, na qual três restaurantes, geridos pela empresa Gates Hospitality, oferecem descontos a clientes já vacinados.

A campanha prevê 10% de desconto para clientes que tomaram a primeira dose da vacina e 20% para quem já tomou as duas, mas é necessário mostrar um certificado, para ter direito à promoção.

Muitos felicitaram a iniciativa, mas houve também quem não concordasse, o que gerou controvérsia nas redes sociais. "Há duas maneiras de olhar para ela, ou é outra manobra de marketing, ou uma motivação genuína para vacinar mais pessoas", lê-se no Twitter, avança a AFP.

Estima-se que os Emirados Árabes Unidos já vacinaram 2,5 milhões de pessoas, dos 10 milhões da população do país. A imunização em massa começou em dezembro, depois da aprovação das vacinas Sinopharm e Pfizer/ BioNTech, porém o ritmo de vacinação deve abrandar este mês, uma vez que a Pfizer anunciou o atraso do envio das vacinas.

PUB

O Dubai continua a receber turistas e todos os serviços e restaurantes permanecem abertos, desde que cumpram as regras de distanciamento social e o uso de máscara.

Ao atingir um novo recorde diário de casos, 3579, no domingo, as medidas foram reforçadas e os restaurantes devem agora cumprir um distanciamento de três metros entre as mesas e os ajuntamentos foram reduzidos de 200 para 10 pessoas. Desde o início da pandemia, os Emirados Árabes Unidos já registaram 277 mil infeções e 792 mortes.