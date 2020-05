JN/Agências Hoje às 12:34 Facebook

A Polícia Nacional espanhola deteve 18 pessoas e apreendeu uma tonelada de cocaína, que estava impregnada no cartão de caixas de fruta, numa operação realizada em Espanha, Bulgária, Países Baixos e Colômbia.

Entre os detidos inclui-se o ex-futebolista colombiano Edwin Congo, devido aos alegados contactos com o líder do gangue, embora depois tenha sido libertado com a obrigação de se apresentar perante o juiz quando convocado.

A organização desmantelada tinha a sua base de operações em Espanha e presumivelmente utilizava um sofisticado esquema de ocultação da droga, indicou hoje a Direção-Geral da Polícia.

Os investigadores policiais verificaram que os membros da rede impregnavam de cocaína as caixas de cartão durante o seu processo de fabrico e depois a droga era extraída através de complexos processos químicos.

Cada caixa continha pequenas quantidades de droga, menos de 100 gramas, que era enviada da Colômbia para a Europa no transporte de ananás e limas.

A operação internacional terminou com a localização de 1.200 quilogramas de cartão prensado e mais de 1.000 litros de produtos químicos nos Países Baixos. As detenções ocorreram em Espanha (nove pessoas), Bulgária (quatro), Países Baixos (três) e Colômbia (duas).

Polícia da Bulgária, Colômbia e Países Baixos, assim como a Interpol e a agência de combate ao narcotráfico norte-americana DEA colaboraram na operação.

Edwin Congo reclama inocência

O ex-futebolista internacional colombiano Edwin Congo, libertado depois de ter sido detido na terça-feira em Espanha, numa operação policial antidroga, disse estar inocente e não ter qualquer ligação ao tráfico de cocaína.

"Estou inocente, não tenho nada a ver com a venda, fabrico ou qualquer outra coisa que tenha a ver com cocaína", disse o antigo avançado do Vitória de Guimarães, em declarações ao canal La Sexta, depois de ter sido interrogado pela polícia.

Congo, de 43 anos, admitiu ter ligações a pessoas envolvidas, mas que a sua vida é outra e tem feito coisas extraordinárias, acrescentando que está tranquilo por nada ter a ver com o tráfico de droga.