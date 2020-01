Coligação militar liderada pelos EUA vai deixar o Iraque

Hoje às 20:27 Facebook

A coligação internacional liderada pelos Estados Unidos no Iraque, em missão de combate ao Daesh, vai sair do país. "Respeitamos a vossa decisão soberana que ordena a nossa partida", pode ler-se numa carta enviada à cúpula militar iraquiana, citada pela agência Reuters.

A ordem de retirada das tropas estrangeiras foi decidida na noite de domingo pelo parlamento de Bagdad, depois do assassínio do general iraniano Qassem Soleimani, morto no Iraque por um drone, por ordem do presidente dos EUA, Donald Trump.