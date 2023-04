Coligação poderá ameaçar manutenção de Erdogan

Gabriel Hansen Hoje às 08:53 Facebook

Twitter

Partilhar

A menos de um mês para as eleições, o presidente turco enfrenta o maior desafio para manter domínio sobre sistema político contestado.

Recep Tayyip Erdogan tem menos de um mês para tentar reverter o cenário desfavorável das sondagens, que colocam o líder da oposição composta por seis partidos, Kemal Kilicdaroglu, como favorito às eleições presidenciais. O escrutínio de 14 de maio, que ocorrerá durante uma profunda crise económica e humanitária, será um questionamento à reforma constitucional que conferiu poderes acumulados ao atual presidente turco.

Erdogan quer continuar à frente do Governo após tê-lo comandado em 16 dos últimos 20 anos. O líder do Partido da Justiça e Desenvolvimento (AKP, na sigla em turco) foi primeiro-ministro entre 2003 e 2014 e, quando assumiu a presidência em 2014, tornou-se chefe de Estado. O cargo de primeiro-ministro, no entanto, foi extinto em 2018, após a aprovação num referendo constitucional promovido pelo AKP - criado em resposta à tentativa de golpe de Estado promovida por alas militares, em 2016. Tal reforma veio permitir que Erdogan acumulasse poderes na figura de presidente e que concorresse pela terceira vez.