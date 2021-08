Coligação que promoveu protestos pró-democracia em Hong Kong anuncia dissolução

JN/Agências Hoje às 10:09 Facebook

Twitter

Partilhar

A Frente Cívica de Direitos Humanos (FCDH), uma coligação que promoveu os grandes protestos pró-democracia em Hong Kong em 2019, anunciou, este domingo, a dissolução do movimento, justificada pela repressão das autoridades contra a contestação.

"A sociedade civil enfrenta desafios de uma dificuldade sem precedentes", disse o movimento em comunicado.

Fundada em 2002 e defendendo a não-violência, a CHRF (na sigla em inglês) esteve na organização dos maiores protestos em Hong Kong, incluindo os de 2019 que, por vezes, reuniram mais de um milhão de pessoas na cidade de 7,3 milhões.

As manifestações, por vezes violentas, levaram Pequim a agir, para recuperar o controlo da cidade.

O Governo central chinês impôs em 2020 uma lei de segurança nacional que criminaliza, na prática, a expressão de qualquer forma de oposição em Hong Kong. Mais de 60 pessoas foram detidas ao abrigo desta lei.

A China é acusada de ter colocado um ponto final no princípio "um país, dois sistemas" que governou a transferência de soberania em 1997.

Pequim, contudo, alega que a Lei de Segurança Nacional foi necessária para restaurar a ordem em Hong Kong após os protestos de 2019.

PUB

A maioria dos ativistas da CHRF foram detidos e encarcerados, incluindo os antigos líderes da CHRF Jimmy Sham e Figo Chan.

Cerca de 30 outras organizações da sociedade civil já se dissolveram por medo da repressão, de acordo com uma contagem feita pela agência de notícias France-Presse (AFP).

Foi o que aconteceu a 10 de agosto com o maior sindicato de Hong Kong, o Sindicato dos Professores Profissionais, com 95.000 membros, que também tinha desempenhado um papel importante no movimento pró-democracia.

Alguns dias antes, os meios de comunicação estatais chineses tinham publicado artigos sobre o sindicato, chamando-lhe um "tumor maligno que deve ser removido".