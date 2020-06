Colisão entre comboio de alta velocidade e carro faz dois mortos em Espanha

JN/Agências Hoje às 19:31 Facebook

Um comboio de alta velocidade descarrilou, esta terça-feira, ao passar pela localidade de La Hiniesta, noroeste de Espanha, ao embater com um veículo na linha cujo condutor morreu, assim como um dos dois maquinistas, tendo o outro ficado gravemente ferido.

O maquinista sobrevivente foi transportado para o Hospital Virgen de la Concha, em Zamora, na Comunidade Autónoma de Castela e Leão, a norte de Salamanca e geminada com a cidade portuguesa de Bragança.

Dos passageiros do comboio, que segundo a empresa operadora Renfe eram 155, enquanto a subdelegação do Governo de Zamora aponta para 174, apenas seis foram transportadas para o mesmo hospital com lesões leves no pescoço ou episódios de ansiedade, segundo a Delegação do Governo de Castela e Leão.

O acidente ocorreu às 16:11 locais (15:11 em Lisboa), quando um veículo todo-o-terreno aparentemente sofreu um acidente e caiu de um viaduto sobre a linha ferres, tendo sido abalroado pelo comboio de alta velocidade, segundo disseram à agência espanhola Efe fontes dos serviços de emergência.

Em consequência do acidente, o condutor do veículo morreu, enquanto os dois maquinistas tiveram de ser desencarcerados da locomotiva.

Os passageiros que escaparam ilesos foram transportados de autocarro para os respetivos