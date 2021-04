Colisão entre navios na China causa derrame de 400 toneladas de petróleo

JN/Agências Hoje às 10:09 Facebook

Pelo menos 400 toneladas de petróleo em bruto foram derramadas no Mar Amarelo, depois de um navio de carga ter colidido, na terça-feira, com um petroleiro, ao largo do porto de Qingdao, no nordeste da China.

Citada pela agência de notícias EFE, a Administração de Segurança Marítima da província chinesa de Shandong garantiu que, "segundo estatísticas preliminares, 400 toneladas de óleo verteram" para o mar, a partir do navio-tanque de bandeira da Libéria A Symphony.

O incidente causou uma mancha de três quilómetros, de acordo com o jornal oficial Global Times, que especificou que o tanque danificado continha 10.061 toneladas de petróleo, das quais cerca de 2.000 foram transferidas para outras embarcações.

De acordo com a fonte da Administração de Segurança Marítima de Shandong, "existem agora mais de dez barcos de limpeza na área" para tentar travar o derrame. Os membros da tripulação continuam a bordo dos navios danificados.