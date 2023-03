Colisão violenta entre comboios na Grécia faz 26 mortos

JN/Agências Hoje às 02:36 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma "colisão muito forte" entre um comboio com cerca de 350 passageiros e um de carga, esta quarta-feira de madrugada, no norte da Grécia, fez pelo menos 26 mortos e 85 feridos.

Vários vagões descarrilaram e pelo menos três incendiaram-se após o acidente, que ocorreu perto de Tempe, a cerca de 380 quilómetros a norte da capital grega, Atenas.

Two trains have collided in northern #Greece with the loss of at least 16 lives and dozens of people injured.

Rescuers have been working to save passengers and extinguish a fire caused by the crash near the city of Larissa on Tuesday evening#τεμπη#Λαρισαpic.twitter.com/2mQX2Ircwb - ελ σαλταδόρ (@23perry245) March 1, 2023

PUB

"O processo de resgate está em andamento e está a ser realizado em condições muito difíceis devido à gravidade da colisão entre os dois comboios", disse o porta-voz do Corpo de Bombeiros, Vassilis Varthakoyiannis.

Foi lançado o alerta a várias unidades hospitalares de queimados da região, referiu o porta-voz, acrescentando que dezenas de ambulâncias estão envolvidas nos trabalhos.

Foi uma colisão muito forte. Esta é uma noite terrível...

Equipas de salvamento, com lanternas presas na cabeça, encontravam-se a trabalhar entre nuvens de fumo espesso, retirando pedaços de metal dos vagões numa tentativa de encontrar pessoas encurraladas nos escombros.

"Foi uma colisão muito forte. Esta é uma noite terrível... É difícil descrever o cenário", disse à televisão estatal o governador da região de Tessália.

"A parte da frente do comboio ficou destruída (...) Estamos a receber guindastes e equipamento de elevação especial para remover os escombros e levantar os vagões. Há destroços espalhados por todo o local do acidente", acrescentou Costas Agorastos.

As autoridades disseram que o exército já foi chamado para auxiliar nas operações de resgate.

A operadora ferroviária Hellenic Train informou que o comboio de passageiros, que ligava Atenas à cidade de Tessalónica, no norte do país, transportava cerca de 350 passageiros no momento da colisão.

Os passageiros que sofreram ferimentos leves ou escaparam ilesos foram transportados de autocarro para Tessalónica, a 130 quilómetros do local do acidente.