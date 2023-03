Colômbia vai gastar milhões de dólares para se livrar de hipopótamos de Escobar

William Rocha Hoje às 20:51 Facebook

A Colômbia está a preparar um plano para tirar do país os 70 hipopótamos que tiveram origem no jardim zoológico de Pablo Escobar. Capturar e exportar os animais terá um custo de cerca de 3,5 milhões de dólares (3,2 milhões de euros).

Segundo explica o jornal britânico "The Guardian", a operação consiste em capturar e mover 70 hipopótamos durante os próximos meses, com 10 destinados ao Santuário de Ostok, no México, e os 60 restantes a um santuário na Índia. O governador local da região colombiana de Antioquia, Aníbal Gaviria, disse que o plano para conseguir exportar os animais consistirá em atrair os mamíferos com iscos para os cercados, onde permanecerão confinados até serem transportados em caixotes especiais.

O maior traficante de droga da história importou ilegalmente os animais do continente africano para a Colômbia na década de 80. Depois da sua morte em 1993, os hipopótamos acabaram por fugir e reproduzir-se numa área quente e pantanosa da província de Antioquia, chegando agora a uma manada de cerca de 130 mamíferos.

Esta operação visa dar resposta a estudos que têm vindo a verificar que os animais estão a prejudicar o ecossistema do rio Magdalena, onde se encontram, devido aos seus excrementos que estão a envenenar a água, matando peixes e colocando em risco a biodiversidade do rio colombiano. No entanto, outra das causas da saída destes animais da Colômbia é a agressividade dos mesmos com a população local, que sofre um crescente número de ataques de hipopótamos nos últimos anos.