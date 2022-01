Com a UE nas mãos, Macron pode ganhar vantagem interna

Ana Isabel Moura Hoje às 20:42 Facebook

Decisão sobre a presidência de França deverá prender-se com fatores internos, mas analistas dizem que a liderança do Conselho Europeu é uma oportunidade para o presidente se mostrar

A presidência francesa do Conselho da União Europeia (UE) teve início no primeiro dia do ano e vai decorrer na mesma altura em que os gauleses escolhem o próximo presidente. Embora Emmanuel Macron ainda não tenha apresentado uma candidatura à reeleição, poucos duvidam que não o faça. A questão que se tem colocado é se a presidência da UE poderá beneficiar uma recandidatura do atual líder francês em abril.

"Não acredito que seja a presidência da UE que vá alterar os resultados das eleições francesas", reflete Ana Santos Pinto, investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais. A analista acredita que o panorama eleitoral será determinado "por aquilo que são as questões internas e pela forma como os candidatos se apresentam. A gestão da pandemia, essa sim, deverá ser um fator decisivo". Apesar de ainda ser um fator pouco determinativo, a professora de Estudos Europeus realça que a presença gaulesa na UE pode ser uma oportunidade para o país ganhar ainda mais destaque na Europa, sobretudo depois do Brexit.