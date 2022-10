Com fé e fortuna se conta a história do asiático Rishi Sunak

Matilde Costa Silva Hoje às 20:29 Facebook

Twitter

Partilhar

Vindo de uma família abastada de imigrantes indianos, Rishi Sunak galgou o mundo da política e é o primeiro asiático e o primeiro indiano e hindu a chegar ao número 10 de Downing Street.

Com uma fortuna avaliada em cerca de 730 milhões de libras (834 milhões de euros), combinada com a da mulher, Akshata Murty, Sunak será o primeiro ocupante do n.o 10 que é mais rico do que o monarca do Palácio de Buckingham.

Sunak e família passam os fins-de-semana numa mansão georgiana, em North Yorkshire, com um valor estimado de dois milhões de libras e uma piscina interior no valor de 400 mil libras. Com o aumento dos custos de energia, escreveu o The Guardian, o aquecimento da piscina poderá custar ao novo primeiro-ministro 14 mil libras/ano, o que representa quase seis vezes a conta de energia média de uma família britânica. Uma fortuna ostensiva que leva a que muitos questionem se não será Sunak demasiado rico para entender as lutas quotidianas dos britânicos.

PUB

Embora pouco fale de crenças, o novo líder dos tories é um hindu praticante e considera que é a fé que o motiva. "[A minha fé] dá-me força, dá-me propósito. É parte de quem eu sou". Em 2020, Sunak foi fotografado a acender uma vela, à porta do número 11 de Downing Street, para celebrar o Diwali.

Rishi Sunak nasceu em Southampton, em 1980. Frequentou o Winchester College, conceituada escola privada. Mais tarde, ingressou em Oxford para estudar Filosofia, Política e Economia, a que se seguiu um MBA em Stanford, na Califórnia, onde conheceu a mulher, filha de um multimilionário e cofundador da Infosys.

Em 2015, Rishi Sunak tornou-se deputado conservador de Richmond, em Yorkshire. Em 2018, integrou o Governo e foi nomeado subsecretário de Estado no Ministério da Habitação. Em 2019, com a ascensão de Boris Johnson a primeiro-ministro, Sunak passou a ministro-chefe do Tesouro. Em 2020, chegou a ministro das Finanças.

Para além do envolvimento no Partygate, Sunak favoreceu a mulher com um estatuto fiscal de "não-residente", permitindo-lhe ter um domicílio na Índia sem pagar milhões em impostos.