Com Macron ninguém brinca. "Vá lá para fora, por favor!"

O presidente francês desentendeu-se com agentes de forças de segurança israelitas durante a visita a uma igreja francesa na Cidade Velha de Jerusalém, e exigiu mesmo que um deles abandonasse o local.

O incidente ocorreu depois de elementos do corpo de segurança israelita terem demonstrado intenção de acompanhar Emmanuel Macron ao interior da igreja de Santa Ana. Sendo esta propriedade do Estado francês, são as forças do país as responsáveis por assumir o comando da segurança no interior do templo, devendo as forças israelitas permanecer à entrada, sublinhou Macron.

"Todos conhecem as regras. Não gostei do que o senhor fez à minha minha frente. Vá lá para fora, por favor. Ninguém tem que provocar ninguém", disse o chefe de Estado francês, em inglês e visivelmente exaltado, dirigindo-se a um agente israelita posicionado em frente à entrada da igreja.

Depois daquilo que considerou "um momento de irritação", o chefe de Estado francês agradeceu o trabalho desenvolvido pela polícia israelita, mas pediu "respeito pelas regras estabelecidas há séculos", asseverando que as mesmas não vão mudar sob a sua presidência. "Isto é território francês e todos conhecem as regras", sublinhou.

O momento foi captado pela jornalista do "Le Parisien" Ava Djamshidi.

O presidente francês e 40 outros dirigentes mundiais, incluindo Marcelo Rebelo de Sousa, participam em Israel nas cerimónias que assinalam o 75.º aniversário da libertação do campo de concentração de Auschwitz.