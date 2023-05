Com o "esvaziamento" do Brexit, o foco na economia fez a Direita radical cair

Partidos da extrema-direita inglesa levam rombo nas eleições locais. Investigadora da Universidade do Minho aponta ao JN três razões para a perda de votos, sublinhando o "esvaziamento" do tema Brexit e a estabilidade económica como prioridade.

São claros os vencedores e vencidos das eleições locais de Inglaterra, disputadas na quinta-feira passada. Vamos aos primeiros: ultrapassando os Conservadores no poder local pela primeira vez desde 2002, o Partido Trabalhista foi o mais votado e o que conquistou mais vereadores (mais de 600), triunfando em três quartos dos distritos e reforçando a candidatura à vitória nas eleições gerais de 2024. Boas notícias também para os Liberais-Democratas (somaram mais 400 lugares) e para o Partido Verde (mais 200), que superaram as expectativas e ganharam expressão neste ato eleitoral.

Na lista dos derrotados, ficou a Direita, da moderada à radical. Enquanto os "tories" (no Governo) perderam 960 assentos, os radicais UKIP e Reform UK, ambos ligados a Nigel Farage (figura-chave da campanha pelo Brexit), quase desapareceram do mapa nos círculos eleitorais que disputaram. Os eurocéticos do UKIP perderam os 25 vereadores que tinham e o Reform UK - antigo Partido do Brexit, que mudou de nome depois da saída do Reino Unido da União Europeia - só conseguiu ganhar mais dois lugares, somando seis no total.