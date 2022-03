Com papel de peso na Europa, Macron enfrenta eleições internas

Presidente francês tem deixado a corrida eleitoral francesa para segundo plano. Extrema-direita continua a ensombrar o líder.

O prazo está a esgotar-se e Emmanuel Macron, presidente de França, ainda não informou o eleitorado sobre a intenção de se recandidatar ao Palácio do Eliseu. O anúncio pode surgir a qualquer momento, uma vez que o prazo para o efeito termina na próxima sexta-feira. Para o dia seguinte, o líder francês tinha marcado o seu primeiro ato oficial, em Marselha, mas de acordo com o jornal "Le Monde", o evento será adiado, já que o presidente temestado focado na mediação do conflito no Leste da Europa.

As sondagens mais recentes mostram que Macron está em vantagem para agarrar um segundo mandato, porém continua a ser ensombrado pela evolução do populismo, tendo como principais adversários dois candidatos de extrema-direita: Marine Le Pen, que está na corrida eleitoral pela terceira vez, e um recém-chegado, Éric Zemmour, que se demarca pelo discurso nacionalista.