Com sintomas de covid-19, Bolsonaro fez mais um teste

Admitindo estar com sintomas semelhantes aos provocados pela covid-19, o presidente brasileiro fez, esta segunda-feira, mais um teste de diagnóstico.

Por causa dos sintomas - 38 graus de febre e 96% de taxa de oxigenação no sangue -, o presidente brasileiro cancelou a agenda para o resto da semana. O resultado do teste de despiste à covid-19, que realizou esta segunda-feira, no Hospital das Forças Armadas, em Brasília, deve saber-se amanhã.

O Brasil registou 620 mortes e 20.229 casos de infeção pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, estando ainda sob investigação uma eventual relação de 4146 óbitos com a doença, informou hoje o Governo. No total, o país totaliza mais de 65 milvítimas mortais e mais de 1,5 milhões de casos confirmados desde o início da pandemia no país, registada oficialmente no fim de fevereiro.