Comandante de fragata norueguês considerado culpado por colisão com petroleiro

O comandante de uma fragata da marinha norueguesa que naufragou após a colisão com um petroleiro em 2018 foi hoje considerado culpado de negligência por um tribunal do país.

O comandante, que não foi identificado, recebeu uma sentença condicional de 60 dias do tribunal distrital de Hordaland e já tinha negado as acusações, considerando injusto ser o único responsabilizado pelo naufrágio.

"Ele está desiludido com o resultado", disse o advogado do comandante de 33 anos, Christian Lundin, à agência de notícias norueguesa NTB, citado pela AP.

Segundo a NTB, o comandante estava de serviço há oito minutos quando a embarcação KNM Helge Ingstad, de 134 metros, colidiu com o petroleiro de bandeira maltesa Sola TS num porto em Sture, perto de Bergen (sudoeste da Noruega).

Os 137 tripulantes da fragata foram evacuados antes do naufrágio do navio e oito pessoas ficaram feridas.

O comandante foi a única pessoa processada pelo incidente, tendo a acusação alegado que a navegação negligente foi a principal causa da colisão.

Em fevereiro de 2022, a Twitt Navigation Ltd, proprietária do navio, concordou em pagar cerca de 20 milhões de euros ao Estado norueguês num acordo relacionado com a colisão.