Comando militar do Iraque deu localização do líder do Estado Islâmico aos EUA

O comando militar do Iraque anunciou este domingo que forneceu a localização do líder do grupo 'jihadista' Estado Islâmico, Abu Bakr al-Baghdadi, na Síria, o que permitiu a sua morte numa operação militar dos Estados Unidos.

"Uma unidade especializada trabalhou durante um ano" e "os serviços de informações nacional puderam [...] localizar o esconderijo" e, "graças a isso, a operação americana foi realizada", segundo um comunicado.

Um responsável dos serviços de informações iraquianos citado pela agência "Associated Press" explicou que a determinação da localização de al-Baghdadi foi nomeadamente possível devido a informações dadas por uma mulher, cujo marido, um iraquiano com ligações ao líder do Estado Islâmico, foi morto há alguns meses no oeste do Iraque.

A mulher foi detida pelos norte-americanos e entregue aos iraquianos e tornou-se uma fonte decisiva na localização de al-Baghdadi, segundo o responsável.

Um outro responsável citado pela mesma agência referiu também informações obtidas de um cunhado de al-Baghdadi recentemente detido pelas forças iraquianas.

Quando anunciou a morte de al-Baghdadi, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, agradeceu ao Iraque e também à Rússia, à Turquia, à Síria e às milícias curdas da Síria.