Comboio abalroa reboque de carros que estava preso nos carris na Florida

Um comboio de passageiros embateu contra um reboque de transporte de carros, que ficou com as rodas presas nos carris, no sul da Florida, Estados Unidos da América. O momento da colisão foi captado por uma testemunha que assistiu ao momento.

A passenger train crashed into a car hauler that was stuck in the tracks, sending several cars flying and knocking down power lines in Hollywood, Florida. pic.twitter.com/PDgvTtOhFi - MoCrown (@msmocrown) April 14, 2023

A colisão aconteceu na quarta-feira e apesar do aparato ninguém ficou ferido.

O condutor do reboque ficou com as rodas traseiras do veículo presas no carris quando tentou passar a linha, devido à chuva que se fazia sentir nesse momento. Quando o comboio de alta velocidade da Brightline estava a fazer a travessia não conseguiu evitar o choque com o reboque e dezenas de carros foram albaroados, bem como os semáforos da linha que foram arrancados.

Alexander Quintero, que captou o momento enquanto estava parado num semáforo, disse à agência de notícias "Storyful" ter visto o condutor a tentar atravessar os carris. "Ele tentou avançar e reparei que os pneus começaram a rodar e ele não se movia de todo", disse Quintero. "O comboio vinha depressa e estava a buzinar, o camião não se mexeu até que o comboio embateu no reboque e dividiu-o ao meio", acrescentou.

A linha de comboio entre Fort Lauderdale e Miami esteve suspensa até quinta-feira, mas a circulação já foi retomada.