Comboio austríaco reproduz discurso de Hitler em sistema de altifalantes

Robert Sousa Hoje às 19:24 Facebook

Twitter

Partilhar

O comboio, que seguia de Bregenz para Viena, teve o seu sistema de som adulterado e reproduziu, ao invés dos anúncios padronizados, um discurso de Hitler, além de saudações nazis. Dois suspeitos foram identificados nas gravações de segurança da operadora ferroviária e denunciados esta segunda-feira às autoridades locais.

A operadora ferroviária austríaca ÖeBB confirmou que apresentou, esta segunda-feira, denúncias contra duas pessoas, suspeitas de manipularem o sistema de som de comboios da empresa para reproduzir saudações nazis e um trecho de cerca de 30 segundos de um discurso de Hitler. O incidente ocorreu no domingo e testemunhas reportaram que a equipa presente no comboio não conseguiu interromper a gravação. Os suspeitos são acusados ​​de possuir uma chave genérica para obter acesso à central de som do comboio.

David Stögmüller, parlamentar do Partido Os Verdes austríaco, relatou à BBC que diversos passageiros ficaram "completamente chocados" no momento e que alguns reportaram que não foi a primeira vez que os anúncios "normais" dos comboios da companhia foram alvo de alteração nos últimos dias.