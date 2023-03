Comboio com etanol descarrila e incendeia-se nos EUA

JN/Agências Hoje às 16:43 Facebook

Um comboio que transportava etanol descarrilou e incendiou-se, esta quinta-feira de madrugada, no norte dos Estados Unidos, obrigando a retirar os moradores de Raymond a meio da noite.

O comboio de mercadorias da companhia ferroviária Burlington Northern Santa Fe (BNSF) descarrilou por volta da 1 hora local (7 horas em Portugal continental), na região de Raymond, Minnesota.

O xerife do condado de Kandiyohi, Eric Tollefson, informou em comunicado que "os bombeiros de Raymond e diversos departamentos da região responderam quando vários dos vagões-cisterna começaram a incendiar-se e foi apurado que transportavam um tipo de etanol", enquanto outros transportavam xarope de milho.

Na sequência do acidente foi ordenada a retirada das pessoas que moram numa área de 800 metros em torno do local do descarrilamento e as viagens para a cidade de Raymond foram desaconselhadas, acrescentou o comunicado.

Não há mortos nem feridos a registar, de acordo com o ministro de Transporte, Pete Buttigieg, que afirmou pelo Twitter estar a acompanhar a situação "de perto".

O acidente acontece dois meses após o descarrilamento de outro comboio em East Palestine, Ohio, que causou um grande incêndio e obrigou a retirar duas mil pessoas de casa. Transportava, entre outras coisas, cloreto de vinila, um produto químico altamente inflamável utilizado na fabricação de plástico. A liberação de gases tóxicos causou queixas de náuseas e dor de cabeça entre os moradores.

Estes acidentes são frequentes nos Estados Unidos. Em 2022 descarrilaram 1164 comboios, uma média de três por dia, segundo os serviços ferroviários.