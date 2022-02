"Comboio da Liberdade" toma ponte que liga Canadá aos EUA

Daniela Jogo Hoje às 19:09 Facebook

Centenas de camiões bloquearam o acesso à Ponte do Embaixador, que liga o Canadá aos EUA. O posto fronteiriço, que liga a cidade canadiana, Windsor, a Detroit, nos EUA, é o alvo mais recente do "Comboio da Liberdade", movimento que está a espalhar o caos um pouco por todo o país, há quase duas semanas.

O bloqueio da Ponte Embaixador, responsável por cerca de 27% do comércio entre o Canadá e os EUA, é o ponto alto do protesto iniciado no final de janeiro por camionistas descontentes pela obrigatoriedade da vacina anti-covid para atravessar a fronteira.

Os manifestantes tentaram "bloquear a economia", disse o primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, numa sessão na Câmara dos Comuns. Diariamente, oito mil camiões atravessam a ponte, num movimento essencial à economia dos dois países do norte da América.