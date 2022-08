Comboio espanhol terá entrado em zona evacuada horas antes

JN Hoje às 15:10 Facebook

Um deputado do Partido Popular (PP) espanhol exige explicações sobre o incidente que deixou esta terça-feira 20 pessoas feridas, depois de um comboio ter estado rodeado pelas chamas em Valência. Miguel Barrachina questiona a eficácia da coordenação entre as diferentes entidades administrativas.

O dirigente do grupo parlamentar do PP escreve em comunicado, citado pela imprensa espanhola, que está "surpreendido" com o incidente, uma vez que o município de Torás tinha recebido uma ordem de evacuação pelas 16 horas. Esse era o destino a que chegaria o comboio duas horas e meia depois da ordem de retirada das pessoas.

"Vale a pena perguntar se o nível de coordenação existente entre as diferentes administrações é adequado", acrescentou, lembrando que dos 48 passageiros que seguiam a bordo, mais de 20 ficaram feridos, pedindo esclarecimentos ao presidente da Comunidade Valenciana, Ximo Puig.

Miguel Barrachina, voz da Oposição, afirmou que nesta mesma linha de comboios - Valência-Zaragoza - "houve vários incêndios nos últimos meses, causados ​​pela falta de manutenção e limpeza da ferrovia".

Três feridos graves

O incêndio que lavra em Bejís travou a viagem de um comboio de passageiros. O maquinista parou e inverteu a marcha, mas no meio do desespero alguns passageiros saíram do veículo, tendo até partido janelas para o fazer, e ficaram feridos. Entre as vítimas, há três feridos graves.

A região tem sido afetada por incêndios de grandes dimensões, que obrigaram já as autoridades a retirarem centenas de pessoas de casa.

Numa publicação no Twitter, a ministra espanhola dos Transportes escreveu que está a trabalhar com a Renfe e com a Proteção Civil para prestar auxílio a todos os passageiros afetados.