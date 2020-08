Comboio que transportava combustível descarrila e incendeia-se no País de Gales

JN Hoje às 16:40 Facebook

Um comboio de carga que transportava combustível descarrilou e incendiou-se, esta quarta-feira à noite, em Llangennech, País de Gales, obrigando cerca de 300 pessoas a abandonarem as suas casa devido ao risco de explosões.

As autoridades foram alertadas para o incidente pelas 23.20 horas, na área de Llanelli, Carmarthenshire, País de Gales.

De acordo com a polícia de Dyfed-Powys, citada pelo britânico The Guardian, três carruagens foram afetadas, mas nenhum dos dois funcionários que seguiam no comboio sofreram ferimentos.

Cerca de três centenas de pessoas que viviam a 800 metros do incidente tiveram de deixar as suas casas. O descarrilamento, classificado pela polícia como "um grave incidente", tendo em conta o risco para os habitantes da localidade, provocou o derramamento de combustível no rio Loughor.

O acidente está a ser analisado pela "Rail Accident Investigation Branch", a agência governamental britânica que investiga acidentes ferroviários no Reino Unido.