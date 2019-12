Combustível derramado em acidente costeiro ameaça as ilhas Galápagos

Hoje às 01:59 Facebook

O Equador ativou hoje um plano de emergência após o naufrágio de uma embarcação, com 2300 litros de combustível, num porto das Galápagos, que poderá ameaçar o arquipélago que é património natural da Humanidade.

Militares e ambientalistas colocaram "barreiras de contenção e panos absorventes para reduzir o risco ambiental" resultante do naufrágio da embarcação "Orca", que fez um ferido e ocorreu num porto da ilha de San Cristobal, informou o Parque Nacional das Galápagos, na rede social Twitter.

"Observamos um derrame de combustível", confirmou o serviço de segurança das ilhas, dotadas de um dos ecossistemas mais frágeis do planeta. "Os membros da tripulação da embarcação lançaram-se ao mar", adiantou, citado pela agência AFP.

Um vídeo colocado na mesa rede social mostra um camião grua a capotar quando estava a tentar colocar um contentor numa embarcação. Ao cair, a grua virou o barco, que derramou o combustível ao mar.

Não foi possível apurar, ainda, se há vítimas do acidente. Nas imagens, é possível ver pelo menos três membros da tripulação a nadar após o naufrágio. É percetível, também, que o manobrar abre a porta da cabine da grua e tenta sair quando esta está já inclinada sobre a embarcação, antes de cair ao mar.

No fim do vídeo, vê-se que um homem que estava no local tira a camisa antes de se abeirar da grua, possivelmente para ajudar o manobrar que caiu com a grua.

Elementos do exército, da polícia e do Parque Nacional das Galápagos estão a coordenar a resposta para parar o derrame o mais rapidamente possível e avaliar os danos ambientais, avançou a mesma fonte.

"Já desencadeámos ações imediatas para reduzir os riscos ambientais", confirmou o ministro do Ambiente equatoriano, Raul Ledesma.

O arquipélago das Galápagos deve o seu nome às tartarugas gigantes que vivem no Pacífico equatoriano e que integram a reserva da biosfera que inspirou o naturalista Charles Darwin a desenvolver a teoria da evolução das espécies.