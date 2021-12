JN/Agências Hoje às 08:03 Facebook

O comércio externo da China registou um crescimento homólogo de 20,5% em novembro.

A Administração Geral das Alfândegas da China indicou que, no mês passado, as trocas comerciais do país asiático com o resto do mundo ascenderam a 3,72 biliões de yuans (517 mil milhões de euros).

As exportações chinesas aumentaram 16,6%, em relação a novembro de 2020, enquanto as importações subiram cerca de 26%.