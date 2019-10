Comício do Vox interrompido por radicais, mais de 20 detidos

JN Ontem às 23:08 Facebook

Mais de 300 radicais tentaram boicotar um comício do partido de extrema-direita Vox, este domingo, em Bilbao. Polícia basca fez 21 detenções.

Centenas de pessoas concentraram-se este domingo no Palácio Euskalduna, na cidade de Bilbau, para ouvir o líder do partido de extrema-direita espanhol, Vox, a gritar palavras de ordem contra Espanha e o primeiro-ministro. "[Pedro] Sanchéz és cobarde com os vivos, só és valente com os mortos", disse Santiago Abascal, numa referência ao conflito na Catalunha e à exumação dos restos mortais de Franco.

Mais de 300 radicais tentaram boicotar o encontro do Vox e foram dispersados por cargas da polícia basca. Há pelo menos 21 detidos e dois agentes da polícia feridos, segundo o "El Mundo".

O momento de maior tensão aconteceu quando o secretário-geral do Vox, Javier Ortega Smith, se dirigiu à polícia e exigiu que dispersasse a concentração dos radicais em frente ao Palácio Euskalduna.

Foi então que os radicais começaram a atirar objetos e a tentar romper o cordão policial, o que levou a polícia a carregar sobre os manifestantes. Os distúrbios estenderam-se a vários pontos da cidade, nomeadamente com caixotes do lixo a serem incendiados.

Javier Ortega Smith questionou quem tinha autorizado aquela manifestação e por que não foi de imediato impedida.

"Estamos aqui para enfrentar os que nos querem parar", afirmou Santiago Abascal. "Nasci aqui e conheço-os bem", acrescentou, sobre os manifestantes no exterior. "São cobardes. Só atuam com a cara tapada e fogem".

Na sua intervenção, Santiago Abascal voltou a pedir que se decrete o estado de exceção na Catalunha - levando Madrid a assumir os poderes daquela região autónoma - e exigiu que os líderes catalães condenados pelo Supremo Tribunal espanhol cumpram pena em prisões fora da Catalunha. "Nas Canárias ou na Galiza para que não sejam libertados pela Generalitat golpista", defendeu.