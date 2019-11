Comissão Europeia autoriza entrada de vacina contra o Ébola no mercado

Hoje às 15:08 Facebook

A Comissão Europeia concedeu esta terça-feira a uma farmacêutica uma autorização de introdução no mercado de uma vacina contra o Ébola, designada 'Ervebo', na sequência de uma recomendação da Agência Europeia de Medicamentos.

A 'Ervedo' foi desenvolvida pela Merck Sharp & Dohme B.V. e recebeu uma recomendação positiva da Agência Europeia de Medicamentos (EMA, na sigla inglesa), em 17 de outubro, depois de avaliados os benefícios e os riscos, tendo Bruxelas dado hoje o seu aval.

A vacina estava em desenvolvimento desde o surto de Ébola na África Ocidental em 2014 e já é utilizada, no âmbito de um protocolo específico, para proteger as pessoas em risco de infeção, como os profissionais de saúde ou aqueles que têm sido expostos a pessoas infetadas.

O ensaio clínico de um segundo regime de vacinas está já em curso na República Democrática do Congo (RDCongo), com financiamento do programa de investigação e inovação da UE Horizonte 2020, que também apoiou o desenvolvimento da 'Ervedo'.

O Ébola é uma doença rara grave causada por um vírus com o mesmo nome.

As taxas de mortalidade em doentes que contraíram a doença variaram entre 25% e 90%, em surtos anteriores, tendo o maior registado até à data ocorrido na África Ocidental em 2014-2016, causando mais de 11 mil mortes.

O atual surto na RDCongo, causado pelo Ébola Zaire, revelou taxas de mortalidade de cerca de 67%.

Mais de 3000 pessoas foram infetadas com o vírus Ébola durante o atual surto, que, em julho, foi declarado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) uma emergência de saúde pública de âmbito internacional.