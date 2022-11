Comissão Europeia financia combate ao vírus do ébola no Uganda

JN/Agências Hoje às 13:51 Facebook

A Comissão Europeia assegurou, esta segunda-feira, um financiamento de cinco milhões de euros ao Uganda para apoiar ensaios de clínicos de vacinas e tratamentos contra a estirpe de Ébola que causa um surto no país.

Segundo um comunicado, do total, a maior parcela - quatro milhões de euros - é destinada à vacinação e o restante milhão apoiará ensaios de medicamentos contra a estirpe sudanesa do vírus do Ébola, que chegou a Uganda.

De acordo com o executivo comunitário, os dados recolhidos sobre segurança e eficácia nos ensaios clínicos irão sustentar a autorização de comercialização de terapêuticas adaptadas à nova estirpe, apelando Bruxelas à participação dos Estados-membros na sua produção.

A União Europeia já apoiou o Uganda com 3,2 milhões de euros de ajuda humanitária para ajudar o país a fazer face ao surto do vírus.