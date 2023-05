Comissão inicia investigação à invasão dos Três Poderes em Brasília

Gabriel Hansen Hoje às 20:33 Facebook

Primeiro dia de trabalho de deputados e senadores para averiguar ataques à Brasília foi marcado por tom elevado nas discussões e eleição das lideranças

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investigará os ataques às sedes dos Três Poderes, em Brasília, a 8 de janeiro, iniciou esta quinta-feira os trabalhos. O grupo de 32 congressistas, composto por uma maioria aliada do Governo, elegeu o deputado Arthur Maia como presidente da CPMI e a senadora Eliziane Gama como relatora. A comissão reunir-se-á às quinta-feiras e poderá durar até seis meses.

O presidente da CPMI é do União Brasil, partido que, mesmo com três pastas na Esplanada dos Ministérios, divergiu do Palácio do Planalto em diversas votações. Maia é aliado do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, o principal líder do chamado "Centrão". Tal bancada é essencial para que o Governo de Lula da Silva consiga aprovar projetos no Congresso Nacional.