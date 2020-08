Comissário europeu do comércio demite-se após violar regras da covid-19 num jantar

JN Hoje às 20:43 Facebook

O irlandês Phil Hogan, envolvido numa polémica após ter participado num jantar, na Irlanda, onde foram violadas as regras sanitárias da covid-19, apresentou a demissão, avança o jornal Politico.eu.

"Esta noite apresentei a minha demissão como comissário europeu para o Comércio à presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen", anunciou Phil Hogan numa declaração oficial divulgada pelo executivo comunitário.

"Estava a tornar-se cada vez mais claro que a controvérsia relativa à minha recente visita à Irlanda estava a ser uma distração do meu trabalho como comissário europeu e iria afetar o meu papel nas peças-chave que se seguiriam", acrescentou o responsável irlandês.

Já esta terça-feira, o comissário europeu do comércio Phil Hogan reconheceu que ter marcado presença num jantar sem cumprimento das restrições contra a pandemia de covid-19 foi um "erro" que o enfraqueceu em Bruxelas.

Phil Hogan visitou o seu país entre 31 de julho e 21 de agosto e, na quarta-feira da semana passada, participou num jantar de comemoração dos 50 anos do clube de golfe do parlamento irlandês, com 82 convidados, entre os quais o então ministro da Agricultura, Dara Calleary, que se demitiu do cargo na sexta-feira.

Em entrevista ao canal público irlandês RTE, Phil Hogan disse sentir-se "envergonhado" após o "erro cometido", apesar de ter testado negativo para a covid-19 e de ter feito "tudo o que era possível para não colocar ninguém em risco".

"As pessoas têm razão em ficar irritadas com essas ações, dados os sacrifícios que muitas delas fizeram para cumprir as regras de saúde pública", frisou.