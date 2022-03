Como é que a Ucrânia destrói tantos tanques russos e a Rússia várias cidades?

As tropas ucranianas têm conseguido destruir tanques russos com mísseis oferecidos pelo Reino Unido e pelos Estados Unidos. Isso não impediu o Exército russo de destruir cidades ucranianas, tal como Mariupol, que foi dizimada em ataques com mísseis e bombas. O uso de bombas de fragmentação e foguetes termobáricos está a ser criticado, por serem armas que matam demasiado indiscriminadamente para serem utilizadas em contexto de guerra. Qual a diferença entre a artilharia utilizada por cada um dos Exércitos deste conflito?

