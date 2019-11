Como uma foto sensual salvou da morte um piloto de guerra americano

Hoje às 17:06 Facebook

A história, agora recuperada em livro, já foi abordada num filme de um histórico realizador norte-americano. Mas como em todos os bons romances e na vida, há sempre anglos diferentes para mostrar e recordar.

O avião Polikarpov I-15 pilotado pelo mercenário norte-americano Harold E. Dahl foi atingido pelas metralhadoras dos Messerschmitt Bf 109 alemães ao serviço de Franco, nos arredores de Madrid, em 1937.

Harold, um mercenário ao serviço dos republicanos durante a Guerra Civil espanhola, escapou com vida à aterragem forçada nos montes de Brunete, nos arredores da capital espanhola. Foi capturado e enviado para a prisão de Salamanca.

O piloto norte-americano, então com 27 anos, foi julgado em tribunal marcial e condenado à morte. Harold era casado com a cantora de vaudeville Edith Rogers, uma mulher dotada de especial intuição.

Ao saber que o marido havia sido condenado à morte, Edith escreveu diretamente ao ditador Francisco Franco, pedindo clemência para o marido. Fez mais que juntar palavras; incluiu na carta uma foto sensual, usando um vestido branco com um grande decote.

"Arriscou tudo na foto. Na melhor das hipóteses, o ditador podia achar piada àquela foto tão sexy, mas também podia ficar ofendido. Era uma jogada de tudo ou nada", conta o jornalista Pedro Corral. "Fez o pleno: a jogada correu bem e o marido foi perdoado", acrescenta o autor do livro "Com chumbo nas asas", agora publicado em Espanha.

Reuniu-se com a mulher em 1940

No trabalho de investigação para o livro, Corral descobriu duas cartas escritas por Harold à mulher. Na primeira, datada de 21 de julho de 1937, o piloto insiste com a mulher para receber o que a República lhe havia prometido pela participação na Guerra Civil Espanhola: mil dólares (cerca de 907 euros) por cada avião ao serviço de Franco abatido.

Na carta, Harold pede a Edith que tente receber os 6500 dólares (cerca de 5900 euros) a que diz ter direito. Corral descobriu, conta o jornal "El Pais", que o piloto viria a receber dois mil dólares. Foi-lhe reconhecido apenas o abate de dois aviões, um italiano Fiat CR-32 e um alemão Heinkel-51, apesar de ter destruído pelo menos cinco aeronaves ao serviço de Franco.

Harold foi indultado, juntamente com três pilotos russos, Miguel Zaikine, Gregorio Josihianoff e Alejandro Chercasoff, também abatidos em Brunete. Em 1940, após o fim da guerra em Espanha (1936-39), regressou aos Estados Unidos, onde foi recebido com grandes honras. Reuniu-se com mulher, em Nova Iorque, num momento imortalizado por todo o tipo de fotógrafos e jornalistas.

O casamento acabaria pouco depois com o pedido de divórcio. Edith Rogers não resistiu a três anos de separação e tinha uma nova paixão, mas a história de amor com Harold haveria de ser imortalizada nesse mesmo ano de 1940, em Hollywood, por um dos grandes mestres do cinema norte-americano, Billy Wilder, no filme "Arrise My Love".

Viciado no jogo foi expulso do Exército dos EUA

Harold Dahl nasceu em Champaign, no estado do Illinois, a 29 de junho de 1909. Juntou-se à Força Aérea dos EUA, em 1933. Três anos depois, foi dispensado depois de condenado em tribunal pelo vício do jogo dos dados.

Tornou-se um piloto freelancer, e acabaria por refugiar-se no México, depois de arranjar problemas com jogadores compulsivos de Los Angeles.

Da Cidade do México voou para Vera Cruz, de onde embarcou, juntamente com um avião, para Espanha. Juntou-se aos republicanos, usando o nome de guerra Hernando Diaz Evans.