Companhia aérea indiana recusa embarcar jovem com deficiência

A companhia aérea indiana IndiGo considerou que um jovem com deficiência, que viajava com os pais, se mostrou agitado e ansioso, representando "um risco para os outros passageiros" e impediu-o de viajar. O ministro da aviação da Índia, que diz estar a investigar pessoalmente a situação, promete "ações apropriadas".

O incidente ocorreu no sábado, no aeroporto de Ranchi. O testemunho de uma das passageiras, Manisha Gupta, através de um post no Facebook, atraiu a atenção de milhares de pessoas e espalhou-se pelas restantes redes sociais, gerando uma onda de condenação.

Manisha relatou que o jovem estava visivelmente perturbado, mas que "obviamente, os pais sabiam como lidar com este colapso", recebendo ainda a ajuda de outros passageiros que iam passando pela família. Quando os funcionários da IndiGo se aperceberam da situação, "aproximaram-se do trio e avisaram que não os deixariam embarcar se a criança não se acalmasse e se tornasse 'normal'".

Na altura de embarcar, o jovem "parecia pronto", depois de comer, beber, e tomar a medicação, mas foi informado que, efetivamente, não poderia entrar no avião por ser "um risco para os outros passageiros" e, tal como os passageiros ébrios, as suas linhas de comportamento tornaram-no "inadequado para viajar".

"Um grupo de médicos, que viajava no mesmo voo, ofereceu-se para fornecer apoio total à criança e aos seus pais, se algum episódio de saúde ocorresse no ar", mas, ainda assim, um dos responsáveis da IndiGo insistiu que a criança estava em pânico e incontrolável, embora, aos olhos da testemunha, "tudo o que víamos era um adolescente, sentado, muito calmo, numa cadeira de rodas, a ser atingido pelo terror daquele que o chamava 'um risco' para o mundo normal".

O voo partiu de Ranchi, deixando para trás a família.

O ministro da aviação da Índia, Jyotiraditya Scindia, prometeu "ações apropriadas", e diz estar a investigar pessoalmente o incidente com "zero tolerância para tal comportamento".

Em comunicado, a IndiGo referiu ter tomado esta medida para a segurança dos seus passageiros, e acrescentou que deixou a família confortável, proporcionando-lhes uma estadia num hotel e um voo na manhã seguinte para o seu destino. A empresa lamenta ainda "a inconveniência causada aos passageiros".