Companhia aérea Qantas prevê retomar voos internacionais em dezembro

JN/Agências Hoje às 08:04 Facebook

Twitter

Partilhar

A companhia aérea australiana Qantas anunciou, esta quinta-feira, que se prepara para reiniciar os voos internacionais para países seguros em dezembro, depois de prejuízos líquidos de 1,07 mil milhões de euros no corrente ano financeiro.

A transportadora australiana, que cancelou todos os voos internacionais no início da pandemia, planeia começar a voar do país para "destinos seguros covid-19", como Singapura, EUA, Japão, Reino Unido e Canadá, em meados de dezembro, indicou num comunicado.O grupo Quantas também disse que planeia voltar a usar os cinco aparelhos A380 para as ligações aéreas com EUA e Reino Unido, a partir de meados de 2022.

"Com base nas atuais projeções, espera-se que a Austrália atinja o limiar de 80% de vacinação até dezembro de 2021, o que desencadearia a reabertura gradual das fronteiras internacionais", acrescentou na mesma nota.

A Austrália tem mantido as fronteiras fechadas desde março de 2020, embora mantenha um número reduzido de voos de repatriamento.

O anúncio de Qantas coincidiu com a apresentação dos resultados para o ano financeiro de 2021, no qual registou perdas líquidas anuais de 1,73 mil milhões de dólares australianos (1,07 mil milhões de euros) devido aos efeitos da pandemia da covid-19. Estes dados representam uma melhoria em relação às perdas registadas do ano anterior de 1,964 mil milhões de dólares australianos (1,213 mil milhões de euros).