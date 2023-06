Num processo inédito nos Estados Unidos da América, o ex-presidente e pretendente à nomeação, pelo Partido Republicano, para as eleições no próximo ano, Donald Trump, deve ser formalmente acusado, nesta terça-feira, no tribunal de Miami, de 37 crimes federais, entre os quais a retenção ilegal de documentos classificados, pelo que poderá ser condenado até dez anos de prisão, e de obstrução à justiça (pena até 20 anos).

