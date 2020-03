Comunidade de Madrid estima que 80% das pessoas na região vão ser infetadas por Covid-19

JN Hoje às 17:19 Facebook

O cenário não é nada animador: oito em cada dez madrilenhos vão ficar infetados por Covid-19. Quem o diz é a presidente da Comunidade de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que, há dias, acusou positivo para o novo coronavírus.

"Serão sintomas leves", disse, acrescentando, no entanto que "será um problema" para a população mais vulnerável.

"Este vírus está em Espanha há mais tempo e vai-se espalhar por praticamente todos e, na maioria dos casos, não deixa marcas duradouras. Mas o problema é a população vulnerável", disse Díaz Asuyo em entrevista a uma rádio espanhola.

Ayuso apelidou a doença de "letal" para os mais idosos, sobretudo, para aqueles que têm antecedentes de outras doenças.

Numa altura em que o Ministério da Saúde de Espanha admitiu que, face à "sobrecarga e pressão" dos cuidados intensivos, está a ser feita uma seleção (não generalizada, no entanto) de doentes, a presidente da Comunidade de Madrid já veio negar que os pacientes com coronavírus na região estejam a ser atendidos com base na esperança de vida.

Ainda assim, admitiu que há escassez de máscaras e que faltam camas nos cuidados intensivos em Madrid.

"Em pouco tempo, será notada a diminuição de contágios massivos, mas ainda faltam dias e os próximos ainda serão muito difíceis, porque os casos vão se multiplicar ", alertou Diaz Ayuso.

Ao todo, em Madrid, já morreram quase 500 pessoas. Só nas últimas 24 horas, Espanha registou 2.833 novos casos de Covid-19 e mais 235 mortes, ultrapassando já os mil mortos e quase 20 mil casos de infeção.