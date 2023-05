Concerto de Beyoncé obriga famílias sem-abrigo a deixar hotel em Londres

A.I.M Hoje às 11:56 Facebook

Cerca de 30 famílias carenciadas, a maior parte com crianças, terão de ser transferidas de um hotel no Norte de Londres para locais indefinidos, uma vez que os quartos onde permanecem foram reservados devido à crescente procura por alojamento, decorrente dos concertos de Beyoncé na capital britânica.

No hotel Travelodge, situado na cidade de Enfield, cerca de 100 quartos têm estado reservados pela autarquia para que famílias em situação de sem-abrigo possam dormir sem ter de pagar nada. No entanto, o Conselho Local - órgão responsável por acompanhar os cidadãos carenciados - não conseguiu renovar atempadamente o alojamento devido à enorme procura turística que está a assolar Londres, na sequência aos concertos da cantora norte-americana Beyoncé.

A cadeia hoteleira apenas permite, segundo o "The Guardian", que as reservas sejam feitas ao longo de um período máximo de 28 dias, sendo que nos dias em que os quartos estiverem ocupados pelos fãs da artista, as famílias terão de ser realojadas em outros locais até que a autarquia renove as reservas e seja permitido que as pessoas em situação de sem-abrigo possam voltar a ser albergadas.

Em declarações ao jornal britânico, as famílias em causa queixaram-se de que a autarquia apenas tratava das renovações no último dia possível, frisando que a transferência para outros locais é "muito angustiante", sobretudo quando envolve crianças, já que pode inibi-las de ir à escola.

"Esta notícia é muito angustiante. Não é bom para mim, para a minha saúde mental e para os meus dois filhos mais novos, que precisam de estabilidade por causa das suas necessidades adicionais. Eles demoram muito tempo para se ambientarem a sítios diferentes", explicou Collette Collington, mãe de três crianças, duas delas com autismo, que se viu forçada a deixar a casa onde vivia depois de um aumento drástico na renda.

Várias famílias moram no hotel em causa há meses, muito além do limite legal de seis semanas. Recentemente, outra família foi obrigada a sair de um quarto onde estava, sem destino marcado. A mãe e as três crianças esperaram cerca de 12 horas à porta do hotel, com todos os seus pertences, até serem levadas para outro sítio.

Tendo em conta a situação, a autarquia de Enfield assegurou que está a fazer tudo para minimizar a situação. "Caso o Travelodge não consiga oferecer quartos para famílias, faremos o possível para encontrar outra acomodação adequada com o mínimo de interrupção possível", garantiu um porta-voz do Conselho Local.

Ao mesmo jornal, a cadeia Travelodge lembrou que o acordo entre os hotéis e a autarquia "é temporário" até que se encontre "uma solução mais permanente", ainda assim, comprometeu-se a continuar a albergar as famílias durante o tempo que for necessário.

Entre 29 de maio e 4 de junho, a cantora norte-americana vai dar cinco concertos no estádio Tottenham Hotspur.