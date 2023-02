Condecoração a Zelensky deverá ser entregue em Kiev

Palácio de Belém confirma que condecoração terá lugar "quando os dois presidentes estiverem juntos".

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai condecorar o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, com o Grande-Colar da Ordem da Liberdade. Pelo que o JN conseguiu apurar junto do gabinete da Presidência, "a condecoração será entregue quando os dois presidentes estiverem juntos, provavelmente numa deslocação do presidente a Kiev". Sendo certo que "o presidente tem intenção de ir a Kiev", a deslocação ainda não está, contudo, calendarizada, confirmou ainda a Presidência.

De acordo com a nota publicada esta quarta-feira pelo Palácio de Belém, "o Presidente da República tencionava anunciar no dia 24 deste mês, data em que se completa um ano sobre a agressão da Rússia contra a Ucrânia, a condecoração do Presidente Zelensky. Tendo em conta a iniciativa parlamentar sobre esta matéria, anuncia desde já que decidiu atribuir ao Presidente da Ucrânia o Grande-Colar da Ordem da Liberdade".

PUB

Segundo avançou esta quarta-feira o jornal "Público", a deputada Inês de Sousa Real, do PAN - Pessoas, Animais, Natureza, pretendia assinalar o primeiro ano de guerra com a atribuição a Volodymyr Zelensky de uma das mais altas distinções do Estado português: o Grande-Colar da Ordem da Liberdade, o que levou Marcelo Rebelo de Sousa a antecipar o anúncio.